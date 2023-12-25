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Çankaya'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Çankaya'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan öğrenci yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir üniversite öğrencisi, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çankaya\'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan öğrenci yaralandı
25.12.2023 - 23:01,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi M.I.R'ye (19) Söğütözü Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada henüz plakası öğrenilemeyen Ş.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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