Ankara\'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 300 işletmeyi dijital dönüşümle buluşturuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortak finansmanıyla yürütülen "İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek" temalı Rekabetçi Sektörler Programı Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA) II Dönemi Kapanış Konferansı, başkentte düzenlendi.

JW Marriott Otel Ankara'da düzenlenen konferansın açılış konuşmalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina Di Sebastiano ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Ahmet Halit Hatip yaptı.

Bozay, dünya genelindeki karışıklıkların arttığı dönemde rekabetin daha da arttığını vurguladı.

ABD ve Çin gibi ülkeler arasında AB'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğine işaret eden Bozay, "Bu da ancak bu tür programları daha da ileriye taşıyarak olacaktır." dedi.

Bozay, "Türkiye-AB mali işbirliğinin mevcut yapısının korunması, IPA kazanımlarımızın muhafaza edilmesi ve katılım sürecimizin sürdürülebilir bir biçimde desteklenmesinin çok önemli olduğunu, bu projelerin de arkasını getirmemiz açısından hayati konumda olduğunu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"AB ve Türkiye'nin beraber çalışmaktan kazanacağı çok şey var"

Di Sebastiano da Türkiye-AB işbirliğini kutladıklarını belirterek, "Birçok ortak hedefimiz var, sanayi rekabetçiliğini geliştirmek, araştırma geliştirmeyi teşvik etmek ve ekonomik büyümemizin akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yeşil bir şekilde olmasını sağlamak." dedi.

AB-Türkiye ekonomilerinin bağlantılı olduğunu ifade eden Di Sebastiano, "Beraber çalışmak bize birçok yönden yardımcı oluyor. Dayanıklılığımızı güçlendiriyor. Yeni fırsatları yakalamamızı sağlıyor." diye konuştu.

Di Sebastiano, "AB ve Türkiye'nin beraber çalışmaktan kazanacağı çok şey var." ifadesini kullandı.

Sanayinin dijital dönüşümü hızlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip de programın en büyük kazanımının "çarpan etkisi" olduğunu belirterek, Kovid-19 pandemisi döneminde programın imkanlarını harekete geçirerek yerli aşı ve ilaç adaylarının geliştirilmesine destek verdiklerini, 6 Şubat depremlerinde ise hasar gören altyapıları onardıklarını anlattı.

Bu dönemde finansman anlayışlarının da geliştiğini vurgulayan Hatip, "EBRD ile yürüttüğümüz tedarik zincirleri projesi bunun en güzel örneklerinden biri. 17 milyon avroluk IPA hibesi vesilesiyle 170 milyon avroluk bir finansmanı harekete geçirmeyi başardık. Bu başarıları Avrupa Birliği Delegasyonu ile yakın iş birliği içerisinde elde ettik." ifadelerini kullandı.

Hatip, yatırımın, kalıcı ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüğünde gerçek hedefine ulaşacağının altını çizerek, hedeflerinin yeniliği, sosyoekonomik bir güce dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bu nedenle IPA II dönemini bir bitiş noktası olarak görmediklerini vurgulayan Hatip, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz merkezler çalışmaya devam edecek. Oluşturduğumuz kapasite büyüyecek. Kurduğumuz platformlar ve sağladığımız başarı odaklı desteklerle daha da güçlenecek. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemin iki temel önceliği çok açık, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. IPA III kapsamındaki imalat sanayimizin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz. 300 işletmemizi dijital dönüşümle buluşturuyoruz. Bunu daha önceden kurduğumuz merkezlerin kapasitesinden yararlanarak hayata geçiriyoruz. Yeşil dönüşümde ise çok daha büyük adımlarla Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın sorumluluğunu üstleniyoruz çünkü biliyoruz ki geleceğin sanayisi yalnızca daha fazla üreten sanayi olmayacak, daha akıllı üreten, daha temiz üreten ve dünyayla daha güçlü rekabet eden sanayi olacak ve Türkiye bu dönüşümün güçlü aktörlerinden biri olmaya kararlıdır. Türkiye sanayisi Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Türk sanayisinin güçlenmesi aynı zamanda Avrupa'nın da güçlenmesi demektir. 20 yılda inşa ettiğimiz kurumsal kapasiteyi ve karşılıklı güveni korumalıyız, daha da güçlendirmeliyiz. Çünkü bu kapasite yalnızca geçmişteki başarılarımızın değil, gelecekteki ortak başarılarımızın da teminatıdır. Bakanlığımız 20 yıllık tecrübesi, güçlü kurumları ve nitelikli insan kaynağıyla yeni döneme hazırdır."