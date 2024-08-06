Ankara\'da şehit astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa edildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa ettirildi.

Saray Mahallesi'nde yaşayan baba Ali Çil, 2016 yılında 29 yaşında şehit olan oğlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in anısını yaşatmak için Dereli Mahallesi yolundaki Toluca mevkisinde çeşme yaptırdı.

Çil, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşmenin inşasında kendilerine yardımcı olan Ankara Büyükşehir ve Beypazarı belediyelerine teşekkür etti.

Belirlenecek tarihte çeşmenin açılışını yapacaklarını belirten Çil, şöyle konuştu:

"Çeşmenin çevresi parke taşı ile kaplandı. Çok tazyikli suyumuz mevcut ve su dağdan geliyor. Alanda bir kameriye bulunuyor. En önemlisi şanlı bayrağımız, alana diktiğimiz gönderde dalgalanıyor. Şehit oğlumun çeşmenin üzerinde fotoğrafı ve nerede şehit düştüğü, şeceresi bulunuyor.

Bin oğlum da olsa bu vatana helal olsun. Bu vatan toprakları öyle kolay bir şekilde bize vatan olarak armağan edilmedi. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."