Ankara'da şehit astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa edildi - Son Dakika
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Ankara'da şehit astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa edildi

Ankara\'da şehit astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa ettirildi. Baba Ali Çil, şehit oğlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in anısını yaşatmak için çeşme yaptırdı. Çeşmenin çevresi parke taşı ile kaplandı, tazyikli su dağdan geliyor ve alanda bir kameriye bulunuyor. Şehit oğlunun fotoğrafı ve nerede şehit düştüğü çeşmenin üzerinde yer alıyor.

06.08.2024 19:22
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa ettirildi.

Saray Mahallesi'nde yaşayan baba Ali Çil, 2016 yılında 29 yaşında şehit olan oğlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in anısını yaşatmak için Dereli Mahallesi yolundaki Toluca mevkisinde çeşme yaptırdı.

Çil, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşmenin inşasında kendilerine yardımcı olan Ankara Büyükşehir ve Beypazarı belediyelerine teşekkür etti.

Belirlenecek tarihte çeşmenin açılışını yapacaklarını belirten Çil, şöyle konuştu:

"Çeşmenin çevresi parke taşı ile kaplandı. Çok tazyikli suyumuz mevcut ve su dağdan geliyor. Alanda bir kameriye bulunuyor. En önemlisi şanlı bayrağımız, alana diktiğimiz gönderde dalgalanıyor. Şehit oğlumun çeşmenin üzerinde fotoğrafı ve nerede şehit düştüğü, şeceresi bulunuyor.

Bin oğlum da olsa bu vatana helal olsun. Bu vatan toprakları öyle kolay bir şekilde bize vatan olarak armağan edilmedi. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da şehit astsubayın ailesi tarafından çeşme inşa edildi - Son Dakika


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