Ankara\'da Sigara Operasyonu

Ankara'da sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 75 bin 600 paket kaçak sigara, 200 kaçak elektronik sigara ve 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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