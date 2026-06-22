Ankara'da Soruşturma: Ferhat Aydoğan'a Denetim Yasaklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatını kullanan Ferhat Aydoğan hakkında, bir alışveriş merkezinde "denetim" adı altında faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Aydoğan'ın çeşitli sosyal medya platformlarında, "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" unvanını kullandığı ve bir alışveriş merkezinde "denetim" adı altında faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin adli sürecin başlatıldığını belirterek, kamuoyunu bilgilendirdi.