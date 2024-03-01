Ankara\'da suç örgütüne yönelik operasyon: 26 gözaltı, 11 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 26 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 11'inin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da suç örgütüne yönelik, "suç örgütü kurma, yönetme, üye olma", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 18 tabanca, 19 şarjör, 937 fişek, 12 av tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 1 çelik yelek, 10 bıçak, 4 muşta, 108 kartuş, 627 özel reçeteye tabi uyuşturucu hap, 52 sentetik ecza, 25,30 gram esrar, 3 kök Hint keneviri ve 0,29 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklanma, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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