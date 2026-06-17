Ankara'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı, 106 hesaba el konuldu - Son Dakika
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Ankara'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı, 106 hesaba el konuldu

Ankara\'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı, 106 hesaba el konuldu
17.06.2026 20:54
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Ankara'da tefecilik yapan 5 kişi gözaltına alındı, 106 banka hesabı ve taşınmazlara el konuldu.

ANKARA'da tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 106 banka hesabı ile çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı ekipleri 6 mağdurun şikayeti üzerine yüksek faizle borç veren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda Ş.K., E.K., E.K., Ç.O. ve B.B. isimli 5 kişinin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında KOM Şube Müdürlüğü, Etimesgut ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şüphelilere ait 4 konut ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DOLU VE BOŞ SENETLER ELE GEÇİRİLDİ, 106 BANKA HESABINA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 34 doldurulmuş senet, 35 boş senet, 2 tapu senedi, 2 ajanda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ile 4 alış-satış sözleşmesi ele geçirildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen incelemelerde ise şüphelilere ait 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve 106 banka hesabına el konuldu. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Ekonomi, Gözaltı, Güncel, Finans, Ankara, Banka, Suç, Son Dakika

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