Ankara'da tefecilik soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüphelinin ikametleri arandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ihbarları üzerine soruşturma başlattı; 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetin Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, ikametlerinde arama ve el koyma yapıldı.
Ankara'da "tefecilik" soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik yapıldığına dair ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gelen ihbarlar, müşteki beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerindeki incelemeler, şüphelilerin alacaklı göründüğü icra dosyalarındaki borçluların ifadeleri doğrultusunda 6 şüphelinin tefecilik suçu işledikleri yönünde delil elde edilmesi üzerine haklarında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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