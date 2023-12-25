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Ankara'da trafik kazası sonrası iş arkadaşlarını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazası sonrası iş arkadaşlarını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da bir trafik kazasına karışan M.D., selam vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı iş arkadaşlarını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara\'da trafik kazası sonrası iş arkadaşlarını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı
25.12.2023 - 16:48,
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ANKARA'da, otomobiliyle trafik kazasına karışan M.D., o sırada yoldan geçen 2 iş arkadaşını, selam vermedikleri gerekçesiyle bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. M.D., trafik kazasına karıştığı sırada, olay yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U.'ya laf atıp, selam vermedikleri gerekçesiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce M.D., 2 arkadaşını bıçaklayıp yaraladı.

Bu sırada M.D. ile kaza sırasında yanındaki arkadaşı A.A. ve olay yerindeki H.Y. de dahil olmak üzere 3 kişi daha kavgada yaralandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis gözetiminde tedaviye alınan şüphelilerin hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da trafik kazası sonrası iş arkadaşlarını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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