Umman Milli Günü vesilesiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyon her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra resepsiyona Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün katıldı. Türkiye-Umman ilişkisinin geçmişe dayandığına değinen Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Umman halkının Milli Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Türkiye ile Umman'ın tarih boyunca üstlendikleri çok önemli bir rol var. Her iki ülke de bulundukları coğrafyalar arasında ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesine büyük katkı sağlıyorlar. Bugün bu tarihi birikim iki ülkeye büyük sorumluluk yüklüyor. Bölgelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek, iş birliğimizi derinleştirmek, bölgesel istikrara katkıda bulunmak tabii ki hepimizin yararına. Bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde bu sorumluluk daha da büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemizde barışın, istikrarın ve kalıcı refahın oluşması için yoğun bir çaba gösteriyoruz."

'EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ HIZLA GELİŞTİ'

Türkiye ve Umman'ın ekonomik ilişkilerinin hızla geliştiğini ifade eden Bakan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonomik ilişkilerimiz son yıllarda hızla gelişti. 2017'den bu yana ticaretimiz dört kattan fazla artarak geçen yıl 1 milyar 471 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu rakam gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Hedefimiz 5 milyar dolar ve bu hedefi gerçekçi buluyoruz, ulaşılabilir buluyoruz. Çünkü ekonomilerimiz birbirlerine rakip değil birbirlerini tamamlayıcı nitelikte. Türkiye'nin üretim gücü ile Umman'ın lojistik kapasitesi birbirini tamamlıyor."

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VURGUSU

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması hakkında da konuşan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma karşılıklı ticaretimizi artırarak ortak yatırımların da önünü açacaktır. Aralık ayındaki toplantıda ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve turizmde ortak bir yol haritası üzerinde anlaştık. Şimdi sıra bu yol haritasını hayata geçirmekte. Önümüzdeki dönemde ortak yatırımları inşallah hızlandıracağız."

Resepsiyonda yöresel kıyafetler ve ürünler de sergilendi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından resepsiyon son buldu.