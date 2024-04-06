Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bazı kişilerin kargo ile Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği belirlendi.
Düzenlenen operasyon sonucu 2 kişi ekiplerce yakalanırken, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 3 bin 180 gram esrar ele geçirildi.
Uyarıcı ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında yakalanan 2 kişinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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