Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 10 tutuklama

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer ve imkan sağlama ile fuhuş suçunu işledikleri yönünde delil elde edilen 10 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer ve imkan sağlama ile fuhuş suçlarına ilişkin operasyon yapıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve bahse konu suçları işlediklerine yönelik delil elde edilen 10 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.