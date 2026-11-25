Ankara'da, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' ve 'Fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.