Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın düzenlenecek "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı güzergahlarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Bu kapsamda, Bilkent Bulvarı, Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı'nda Bilkent istikametine gidişte sağ iki şerit kapatılacak.

İhsan Doğramacı Bulvarı Kavşağı ile 1597. Cadde üzeri Doğramacızade Ali Paşa Camisi ile RTÜK binası önüne kadar olan bölüm ise çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi, Bilkent Bulvarı 2 Kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasındaki şehir merkezi istikameti de araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca 1597. Cadde ve buraya açılan tüm cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.