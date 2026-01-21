Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşamkent'te Kavşak Düzenleme Çalışması

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yaşamkent Kavşağı'nda yaşanan trafik sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla bölgede kavşak düzenleme çalışmalarına başladı. Düzenlemeyle hem trafik güvenliğinin hem de akışının rahatlatılması hedefleniyor.

ABB Ulaşım Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkent trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda; Yaşamkent Kavşağı'nda yaşanan trafik sorunlarının çözülmesi amacıyla kavşak düzenleme çalışmasına başlandı. 5 adet dönüş adasının yer alacağı düzenlemede; orta refüj imalatları ve bordür taşı döşemeleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların ardından Yaşamkent'ten çıkış yaparak Çevre Yolu istikametine gidecek sürücüler, bir önceki kavşaktan çıkış alarak U dönüşü yapabilecek. Düzenlemeler kapsamında Eskişehir Yolu üzerindeki göbekli kavşak kaldırılacak; Yaşamkent–Merkez ve ters istikametlere giden vatandaşların hem bekleme süresi azaltılacak hem de trafik akışı hızlandırılacak.

Kavşak çalışması ile söz konusu noktada oluşan trafik sorununu çözmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ulaşım Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Barış Van, şu bilgileri verdi:

"En kısa sürede kavşak tamamlanarak yeniden hizmete açılacak"

"UKOME kararı doğrultusunda yapılan bu çalışma ile sürücülerin bekleme süresi azaltılması ve kavşaktaki trafik akış hızının artırılması hedeflendi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışmalarımız okulların tatil olduğu döneme denk getirildi. En kısa sürede kavşak tamamlanarak yeniden hizmete açılacak. Yapılan bu çalışma ile Yaşamkent tarafından Çevre Yolu istikametine gitmek isteyen sürücüler bir önceki kavşaktan Eskişehir Yolu'na çıkarak mevcut U dönüşü üzerinden çevre yoluna daha hızlı varmış olacaklar. Yaşamkent'ten merkeze ve merkezden Yaşamkent'e gitmek isteyen sürücüler için de Eskişehir Yolu'nda çıkışta bulunan mevcut iki göbekli kavşak yeniden düzenlenerek sürücülerin bekleme süreleri azaltılacak ve bu doğrultuda her iki yönde de trafiğin akış hızı artmış olacak."

Fen İşleri Dairesi Kaldırım Şube Müdürlüğü Ar-Ge ve Erişilebilirlik Şefi İsmail Kaptan ise şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak, Ulaşım Daire Başkanlığı'mızın Yaşamkent Kavşağı'ndaki trafiği rahatlatmak, sinyal süresindeki beklemeyi azaltmak ve konforu arttırmak amacıyla hazırladığı projeyi uygulamak üzere buradayız. Projede yaklaşık 5 adet dönüş adası bulunuyor, orta refüj imalatları tamamlanacak, açım çalışmalarını tamamladık. Açım çalışmaları ardından hızlı bir şekilde bordürler tamamlanacak ve döşemeye geçilecek. Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü'nün imalatları da var. Onlarla birlikte koordineli olarak çalışmalarımız devam devam ediyor."