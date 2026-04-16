Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Sincan Saraycık Mahallesi ile Eskişehir Yolu Arasına Yeni Bağlantı Bulvarı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi ile Eskişehir Yolu arasındaki ulaşımı güçlendirmek amacıyla yeni bir bağlantı bulvarı yapımına başladı. Mevcutta tek gidiş–tek geliş olarak hizmet veren yol, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere yeniden projelendirildi.

Hazırlanan proje doğrultusunda mevcutta tek geliş ve tek gidiş olarak hizmet veren yolun 6 bin 270 metrelik kısmı, 3 geliş- 3 gidiş olmak üzere toplamda 6 şeride çıkarılacak. Çalışmaların başladığı proje kapsamında ayrıca; yaya kaldırımları, menfez yapıları, istinat duvarları ve yağmur suyu hatları da inşa edilecek.