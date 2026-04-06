Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e Yeni Belmek'ler Kazandırıyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde hizmete açacağı iki yeni BELMEK ile Başkentli kadınlara meslek edinme imkanı sunacak. Modern donanımlı merkezlerde binlerce vatandaşa eğitim verilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kadınların istihdama katılımını desteklemek ve sosyal hayata aktif katılımlarını artırmak amacıyla Belediye Meslek Edinme Kursları (BELMEK) ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde yapımı tamamlanan iki yeni tesis, çok yakında hizmete açılacak.

Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi'nde hayata geçirilen çok amaçlı kurs merkezi ile Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde hizmete kazandırılan sosyal tesis alanı, BELMEK çatısı altında Başkentlilere hizmet verecek.

Geniş branş yelpazesiyle eğitim imkanı

Ergazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanmasının ardından kurs merkezi, 2 bin 38 metrekare inşaat alanına sahip modern yapısıyla dikkati çekiyor. Merkezde; el nakışı, tel kırma, iğne oyası, tel sarma, sepet örücülüğü, resim, amigurumi, örgü, yemek, ahşap boyama, mefruşat, mozaik, çini ve seramik gibi birçok branşta eğitim verilecek. Yeni BELMEK ile yılda yaklaşık 2 bin vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

Eryaman'a modern sosyal tesis

Eryaman Mahallesi'nde hizmete açılacak yaklaşık 6 bin 300 metrekarelik BELMEK binası ise kapsamlı donanımıyla öne çıkıyor. Tesiste; 84 kişilik çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, sınıflar, atölyeler ve 19 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çini, resim, seramik, tezhip, ebru, iğne oyası, el nakışı, giyim, mefruşat ve yemek olmak üzere 10 farklı branşta eğitim verilecek. Tesiste görev alacak ekip; eğitmenler, idari personel ve destek personeliyle birlikte kursiyerlere kapsamlı bir eğitim ortamı sunacak.