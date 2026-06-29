Ankara'da Yeni Metro Hattı Projesi İhaleye Çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca metro uzatma hattı projesinin yatırım programına alındığını ve temmuzda ihaleye çıkılacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, temmuzda ihaleye çıkılacak metro uzatma hattı projesinin toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşacağı ve 5 yeni istasyonun inşa edileceği belirtildi.

Saatte, tek yönde 44 bin 550 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak hatta trenlerin yaklaşık 2 dakika 6 saniye aralıklarla hizmet vereceği aktarılan açıklamada, projenin tamamlanmasıyla Koru-Yaşamkent arasındaki yolculuğun yaklaşık 9 dakika 53 saniye, Koru-Bağlıca arasındaki yolculuğun ise 9 dakika 23 saniyeye ineceği kaydedildi.

Açıklamada, M5 Kızılay-Dikmen metro hattı ve M6 Çayyolu-Sincan bağlantısı hattı için de hazırlıkların sürdüğü, bu hattın da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alındığı ve yapım ihalesinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz ayında kendi imkanlarımızla yapım ihalesine çıkıyoruz. Toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşan projemiz için 5 yeni istasyon inşa edilecek. Ayrıca M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı ve M6 Çayyolu– Sincan bağlantı hattı için de hazırlıklar sürüyor. Bu hattın da yatırım programına alınmasının ardından yapım ihalesi süreci başlayacak." ifadelerini kullandı.