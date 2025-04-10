Ankara'da Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 11 Nisan Cuma günü saat 03.00 itibarıyla Ankara genelinde yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

10.04.2025 16:39  Güncelleme: 16:51
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda 11 Nisan Cuma günü saat 03.00 itibarıyla Ankara genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 03.00'ten itibaren Ankara genelinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur. Ayrıca Ankara genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına da beklenmektedir. Belediyemiz, ilgili birimleriyle birlikte gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm önlemleri almaktadır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yoğun Kar Yağışı ve Fırtına Bekleniyor - Son Dakika

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