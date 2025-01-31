Ankara'da Yolcu Taşıma Uygulaması Üzerinden Darbeden 4 Taksi Şoförü Tutuklandı

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ANKARA'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan A.Ö.'yü darbeden 4 taksi şoförü tutuklandı.

Ankara'da önceki gün meydana gelen olayda; 4 taksi şoförü, özel bir yolcu taşıma şirketinin mobil uygulaması üzerinden araç çağırarak otomobil sürücüsü A.Ö.'yü alıkoyup, darbetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, taksi şoförleri A.A., M.A., Ö.B.A. ve U.C.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Yağmaya teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.