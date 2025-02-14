Ankara'da Zorla Alıkoyma ve Darbetme Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Zorla Alıkoyma ve Darbetme Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Ankara\'da Zorla Alıkoyma ve Darbetme Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da hırsızlıkla suçladıkları bir kadını zorla alıkoyup darbeden 1'i kadın 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

14.02.2025 22:57  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da zorla alıkoydukları kadını darbedip, bu şiddet görüntülerini de da sosyal medyada paylaşan 1'i kadın 2 şüpheli, polisin çalışması ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Zorla Alıkoyma ve Darbetme Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 23:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Zorla Alıkoyma ve Darbetme Olayı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.