Ankara Etimesgut'ta eski eşini okul bahçesinde bıçaklayan saldırgan yakalandı

Ankara Etimesgut'ta eski eşini okul bahçesinde bıçaklayan saldırgan yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Buse A.G.'yi (26) okul bahçesinde bıçaklayarak ağır yaralayan Bayram G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisi süren Buse A.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Buse A.G.'yi (26) okul bahçesinde bıçaklayarak ağır yaralayan Bayram G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyette sorguya alınırken, tedavisi süren Buse A.G.'nin hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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