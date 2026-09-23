Ankara Gölbaşı'nda okul çevresi denetimlerinde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Gölbaşı'nda okul çevresi denetimlerinde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gölbaşı'nda öğrencilerin güvenliği için okul ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi. Kaymakam Erol Rüstemoğlu koordinesindeki uygulamada 26 okul servisi, 213 araç, 39 motosiklet, 43 okul ve 15 park-bahçe incelendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu koordinesinde, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul ve Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında ekiplerce denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 26 okul servisi, 213 araç ve 39 motosiklet kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ilçedeki 43 okul ile çevreleri ve 15 park ve bahçede incelemelerde bulundu.

İlçedeki 43 okulda güvenli eğitim koordinasyon görevlendirmesi yapılırken, okul çevrelerinde 11 ekip görev aldı, 1013 kişi kontrol edildi.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alan ekipler, okul çevrelerindeki denetimlerini gün boyunca sürdürdü.

Yetkililer, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
Erol RüstemoğluAnkara GölbaşıMotosikletGüvenlikEğitimGüncelBahçeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:20:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Gölbaşı'nda okul çevresi denetimlerinde 4 günde 1013 kişi kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement