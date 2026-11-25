Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Gölbaşı Gündüz Alp İlkokulu'nda düzenlenen programa, Bala Kaymakamı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Ali Yıldırım, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başer, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz katıldı.

Çocuklarda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi yaptı.

Protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik eden protokol üyeleri, etkinliğin sonunda katılımcılara belgelerini verdi.

Program, ikramların ardından sona erdi.