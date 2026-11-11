Ankara Kahramankazan'da hastane bahçesine 200 çam fidanı dikildi - Son Dakika
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Ankara Kahramankazan'da hastane bahçesine 200 çam fidanı dikildi

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Ankara Kahramankazan\'da hastane bahçesine 200 çam fidanı dikildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kahramankazan Devlet Hastanesi bahçesine 200 çam fidanı dikildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte Kaymakam Mustafa Yılmaz ve ilçe protokolü öğrencilerle fidan dikti, katılımcılara dikim ve bakım bilgisi verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 200 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mustafa Yılmaz ve ilçe protokolü ile kamu kurumu çalışanları, sağlık çalışanları, öğrenciler, jandarma ve emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

"Geleceğe nefes, dünyada barış" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yılmaz ve ilçe protokolü öğrencilerle birlikte fidan dikti, fidelere can suyu verdi. Etkinlik öncesi görevliler tarafından katılımcılara fidanların dikimi ve bakımı konularında bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Şefi Osman Öz, "Toprakla buluşturacağımız 200 fidan, yalnızca hastanemizin çevresini güzelleştirmekle kalmayacak, üreteceği temiz hava ve oluşturacağı yeşil dokuyla hastalarımıza şifa, ilçemize nefes, gelecek nesillere ise canlı bir miras olacaktır. Sağlık ve doğanın iç içe geçtiği bu alanın yeşillendirilmesi, ilçemizin yaşam kalitesine de kalıcı katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA
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