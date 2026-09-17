Ankara Mamak\'ta beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

ANKARA'da 5 kişinin yaralandığı, beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 12 Eylül günü Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukent Caddesi'nde ilerleyen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 1090'ıncı Sokak'tan caddeye çıkan 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.