Ankara merkezli operasyonlarda 31 ilde gözaltına alınan şüpheli sayısı 73'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlar 31 ilde düzenlendi ve gözaltındaki şüpheli sayısı 73'e yükseldi. Farklı suçlar nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüphelinin de olduğu tespit edildi.
GÖZALTI SAYISI ARTTI
Ankara merkezli 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 73'e çıktı. Diğer 4 şüphelinin farklı suçlar nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunduğu saptandı.
Kaynak: DHA
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