Ankara Merkezli Sibergöz-42 Operasyonunda 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Ankara Merkezli Sibergöz-42 Operasyonunda 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Ankara Merkezli Sibergöz-42 Operasyonunda 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen Sibergöz-42 operasyonlarında, 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 milyar dolar haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

30.05.2024 11:27
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Ankara merkezli 21 ilde, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik düzenlenen Sibergöz-42 operasyonlarında, 1 milyar dolar haksız kazanç ettiği belirlenen 127 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da Sibergöz-42 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Siber Vatan'da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturan, uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı."

Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı.

Operasyon görüntülerini paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Merkezli Sibergöz-42 Operasyonunda 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Merkezli Sibergöz-42 Operasyonunda 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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