Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden 18 Mart'a özel konser

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün destekleriyle üniversitenin Türk Halk Müziği Topluluğunca Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, merkezde tedavi görenlerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler ve aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet mensupları katıldı.

Çanakkale Destanı'nın Türk halk müziği ezgileriyle anıldığı konserde, solistler Emin Karadayı, Fatma Zehra Özaydın ve Canan Işık sahne aldı. Müzisyenler İsmail Hakkı Parmaksız bağlamada, Berkin Gürler kemanede, İbrahim Efe Turcan perküsyonda, Ali Fırat Ağdiken klasik gitarda, Yunus Emre ise bas gitar performanslarıyla konsere katkı sundu.

"Katılımcıların gözlerine baktığımızda 1915 ruhunu gördük"

Açıklamada konsere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bilkent Şehir Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel, organizasyon için YÖK ve üniversiteye teşekkürlerini iletti.

Bu tür etkinliklerin hastanede yatmakta olan hastalar ve yakınları için gerçekten çok kıymetli olduğunu belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"18 Mart Çanakkale Zaferi olması sebebiyle çok da anlamlı bir gün bizim için. Bugün şehit yakınlarımız, gazilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet teşkilatımızın mensupları da bizimle beraberdi. Onun yanında hastanemizin her köşesinde yatan hastalarımız, erişkin olsun, çocuk olsun bizimle beraberlerdi. Gerçekten çok duygusal ve güzel bir güne imza atmış olduk. İster üniformalı ister üniformasız olsun bu milletin evlatları vatan uğruna her zaman için kanını ve canını vermeye hazırdır. Bugün aslında bir yerde geçmişe giderek bunu yaşamış olduk. Salonun içerisinde de benzer duygular vardı. Katılımcıların gözlerine baktığımızda o 1915 ruhunu da aslında hep birlikte görmüş olduk. Biz de bu gururun bir parçasıyız."

"Gözyaşlarımı tutamadım"

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1994'te teröristlerle çıkan çatışmada ayağını kaybeden gazi Vahap Tümen, "Çok güzel bir etkinlikti, beğendik. Şehit aileleri, gaziler olarak bu vatan için bir bedel ödemişiz ama ben iyi ki bu vatan için bu bacağımı vermişim. Onun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören ve konsere katılan Nurten Özdemir de konseri çok beğendiklerini belirterek, "Çok duygulandım. İstiklal Marşı'mız okunurken ilk defa ayağa kalkamadığım için gözyaşlarımı tutamadım." sözlerini paylaştı.

Afyonkarahisar'dan tedavisi için Ankara'ya gelen Gür Sultan Ay ise konseri çok beğendiğinden bahsederek, şehitlere rahmet diledi.