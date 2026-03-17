Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden 18 Mart'a özel konser
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden 18 Mart'a özel konser

17.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel konser düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün destekleriyle üniversitenin Türk Halk Müziği Topluluğunca Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, merkezde tedavi görenlerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler ve aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet mensupları katıldı.

Çanakkale Destanı'nın Türk halk müziği ezgileriyle anıldığı konserde, solistler Emin Karadayı, Fatma Zehra Özaydın ve Canan Işık sahne aldı. Müzisyenler İsmail Hakkı Parmaksız bağlamada, Berkin Gürler kemanede, İbrahim Efe Turcan perküsyonda, Ali Fırat Ağdiken klasik gitarda, Yunus Emre ise bas gitar performanslarıyla konsere katkı sundu.

"Katılımcıların gözlerine baktığımızda 1915 ruhunu gördük"

Açıklamada konsere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bilkent Şehir Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel, organizasyon için YÖK ve üniversiteye teşekkürlerini iletti.

Bu tür etkinliklerin hastanede yatmakta olan hastalar ve yakınları için gerçekten çok kıymetli olduğunu belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"18 Mart Çanakkale Zaferi olması sebebiyle çok da anlamlı bir gün bizim için. Bugün şehit yakınlarımız, gazilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve emniyet teşkilatımızın mensupları da bizimle beraberdi. Onun yanında hastanemizin her köşesinde yatan hastalarımız, erişkin olsun, çocuk olsun bizimle beraberlerdi. Gerçekten çok duygusal ve güzel bir güne imza atmış olduk. İster üniformalı ister üniformasız olsun bu milletin evlatları vatan uğruna her zaman için kanını ve canını vermeye hazırdır. Bugün aslında bir yerde geçmişe giderek bunu yaşamış olduk. Salonun içerisinde de benzer duygular vardı. Katılımcıların gözlerine baktığımızda o 1915 ruhunu da aslında hep birlikte görmüş olduk. Biz de bu gururun bir parçasıyız."

"Gözyaşlarımı tutamadım"

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1994'te teröristlerle çıkan çatışmada ayağını kaybeden gazi Vahap Tümen, "Çok güzel bir etkinlikti, beğendik. Şehit aileleri, gaziler olarak bu vatan için bir bedel ödemişiz ama ben iyi ki bu vatan için bu bacağımı vermişim. Onun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören ve konsere katılan Nurten Özdemir de konseri çok beğendiklerini belirterek, "Çok duygulandım. İstiklal Marşı'mız okunurken ilk defa ayağa kalkamadığım için gözyaşlarımı tutamadım." sözlerini paylaştı.

Afyonkarahisar'dan tedavisi için Ankara'ya gelen Gür Sultan Ay ise konseri çok beğendiğinden bahsederek, şehitlere rahmet diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Ankara, Müzik, Son Dakika

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:12:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.