Güncel

Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı. Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.