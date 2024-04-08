Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar - Son Dakika
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Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.

08.04.2024 00:52  Güncelleme: 00:53
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Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolculuğundaki flamingolara ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı. Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'nın renkli misafirleri: Flamingolar - Son Dakika
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