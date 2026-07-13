Ankara Tabip Odası'ndan Yasal Düzenleme Çağrısı - Son Dakika
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Ankara Tabip Odası'ndan Yasal Düzenleme Çağrısı

13.07.2026 12:58
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Ankara Tabip Odası, yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin hakları için düzenleme talep etti.

(ANKARA) – Ankara Tabip Odası, TBMM'ye sunulan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki yabancı uyruklu tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye ek ödemelerinden yararlanmasını engelleyen hükmünün tekliften çıkarılmasını istedi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, TBMM'de yarın komisyonda görüşülecek olan kanun teklifinin birinci maddesinin yasalaşması halinde, yabancı uyruklu tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla elde ettikleri hakların fiilen ortadan kalkacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin aynı işi yapan uzmanlık öğrencileri arasında gelir eşitsizliğini derinleştireceği ve insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarına yol açacağı belirtilerek, bunun insan hakları, Anayasa ve sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin diğer uzmanlık öğrencileriyle eşit hak ve güvencelere sahip olacak şekilde istihdam edilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Parçalı, eşitsiz ve hak kayıplarına yol açan mevcut istihdam rejimi sürdürülemez. Tüm uzmanlık öğrencilerinin eğitim, çalışma, ücret, sosyal güvenlik ve özlük hakları; kurumlar arasında farklılaşmayan, ayrımcılığa izin vermeyen, eşit işe eşit hak ilkesini esas alan ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarını güvence altına alan bütüncül bir yasal çerçeve içinde yeniden düzenlenmelidir" denildi.

Açıklamada, "Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin ve tüm uzmanlık öğrencilerinin haklarının korunmasına yönelik yapılacak her türlü yasal düzenleme sürecine bilgi ve deneyimimizle katkı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna, ilgili kurumlara ve yetkililere saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Tabip Odası'ndan Yasal Düzenleme Çağrısı - Son Dakika

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