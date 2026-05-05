Ankara Üniversitesi\'nden İtalyan Üniversiteleriyle İşbirliği

Ankara Üniversitesi, İtalya'dan Unitelma Sapienza Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Bölümü ile 2 işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ile akademisyenlerin bulunduğu heyet, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'le beraber Unitelma Sapienza Üniversitesinin merkezinde Rektör Prof. Bruno Botta ve heyetiyle bir araya geldi.

Heyetler arasındaki görüşmelerin ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Ünüvar ile Unitelma Sapienza Üniversitesi Rektörü Prof. Botta, iki üniversite arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim alanlarında kapsamlı işbirliği protokolüne imza koydu.

İmza törenine, Büyükelçi Ülgen ile ATO Başkanı Baran da katıldı.

Ünüvar, böyle bir işbirliğini yapmaktan mutlu olduklarını belirtirken, Büyükelçi Ülgen de iki ülkeden önde gelen yükseköğretim kurumlarını bir araya getirmekten duyduğu heyecanı ve memnuniyeti dile getirdi.

ATO Başkanı Baran da bu işbirliğine tanık olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Ünüvar ve ATO Başkanı Baran, imza töreninin ardından İtalyan Rektör Prof. Botta'ya Ankara'dan getirdikleri hediyeleri verdi.

Bir protokol de Roma Sapienza Üniversitesi Doğu Çalışmaları Enstitüsü ile TÖMER arasında imzalandı

Prof. Ünüvar başkanlığında Ankara'dan gelen heyet, Unitelma Sapienza Üniversitesinin ardından Roma Sapienza Üniversitesi Doğu Çalışmaları Enstitüsünün bulunduğu kampüse geçti.

Burada, Roma Sapienza Üniversitesi Doğu Çalışmaları Enstitüsü Bölümü Müdürü Prof. Franco D'Agostino ile Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Rektör Prof. Dr. Ünüvar ve Büyükelçi Çomoğlu Ülgen'in huzurunda, bölümler arasında eğitim işbirliği protokolünü imzaladı.

Prof. Ünüvar, imza töreni sırasında Büyükelçi Ülgen'in de bulunmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu işbirliklerine verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Prof. Franco D'Agostino da bu işbirliğini, bir yeniden başlangıç noktası olarak niteledi.

Prof. Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu protokol yardımıyla iki ülke arasındaki hem eğitim hem de kültürel işbirliklerinin gelişmesini hedefliyoruz. Gelecek yıllarda da gençlerin, iki ülke arasındaki fırsatlardan daha fazla faydalanmasına olanak sağlayacaktır." ifadesini kullandı.