Ankara Üniversitesi'nden Mısır ile İşbirliği Protokolü

Ankara Üniversitesi, Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Mısır'daki üniversitelerle akademik işbirliği imkanlarını görüşmek üzere başkent Kahire'de temaslarda bulundu.

Heyet, Mısır'ın köklü yükseköğretim kurumlarından Ayn Şems Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Muhammed Ziya Zeynelabidin ve üniversite yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmeye Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile Eğitim Müşaviri İbrahim Aslan da katıldı.

Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi ile Ayn Şems Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek akademik işbirliklerine büyükelçilik olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da iki üniversite arasında önemli benzerlikler bulunduğunu ifade ederek, Ayn Şems Üniversitesinin özellikle tıp, sağlık, mühendislik ve dil bilimleri alanlarında Mısır'ın önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi'nin de farklı alanlarda güçlü akademik birikime sahip olduğunu vurgulayan Ünüvar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde 17 yaşayan ve 5 antik dilin öğretildiğini ifade etti.

Antik diller arasında Sümeroloji ve Ejiptoloji (Mısıroloji) ile yakın ilişkisi bulunan Hititolojinin de yer aldığını belirten Ünüvar, Ejiptoloji alanındaki işbirlikleri için hem Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin hem Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğinin yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ayn Şems Üniversitesi Rektörü Zeynelabidin de Ankara Üniversitesi ile özellikle Ejiptoloji alanında işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, "Her iki kuruma da fayda sağlayacak her türlü işbirliğini destekliyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi, Mısır'da ilk işbirliği protokolünü imzaladı

Ankara Üniversitesi heyeti, temasları kapsamında Mısır Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni (MUST) de ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ünüvar ile MUST Rektörü Hale el-Minufi, Ankara Üniversitesinin Mısır'da ilk işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokolün tıp, ağız ve diş sağlığı, mühendislik, diller ve çeviri ile arkeoloji ve turizm rehberliği fakültelerini kapsadığı belirtildi.

Tarafların, bilgi alışverişi, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliğini geliştirerek her iki üniversiteye katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Anlaşmanın ayrıca öğrenci, uzman ve öğretim üyesi değişim programlarını da içerdiği ifade edildi.

Türk heyeti, başkent Kahire'deki ziyaret kapsamında Kahire Üniversitesi ile de akademik işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Büyükelçi Şen, Rektör Ünüvar ve beraberindeki heyet ayrıca Avrupa Akdeniz Üniversiteleri Birliği Başkanı Rado Bohinc ve Slovenya'nın Kahire Büyükelçisi Saso Podlesnik ile bir araya gelerek akademik işbirliği imkanlarını ele aldı.

Heyet, Kahire'deki temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezine de ziyaret gerçekleştirdi.

Merkez Koordinatörü Satiye Karaalioğlu ve ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Türkçe eğitimi gören öğrencilerle sohbet etti.