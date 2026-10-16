Ankara Valiliği kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı - Son Dakika
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Ankara Valiliği kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı

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Ankara Valiliği kuvvetli yağışa karşı vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı yaptı
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Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kuvvetli yağışa karşı vatandaşları sel ve su baskınları konusunda uyardı. Yağışın cumartesi gece saatlerine kadar kuvvetli sürmesiyle ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.

ANKARA Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara'da etkili olan sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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