Ankara Valisi Canbolat'tan, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Ankara Valisi Canbolat'tan, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü mesajı

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Ankara Valisi Canbolat\'tan, Ankara\'nın başkent oluşunun 103\'üncü yıl dönümü mesajı
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, Milli Mücadele boyunca tarihi misyon üstlenen Ankara'nın 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kabul edildiğini belirterek, "Bu karar, yalnızca bir şehrin başkent olarak belirlenmesi değil; bağımsızlık azminin, milli egemenliğin ve milletimizin geleceğe dair güçlü iradesinin de ifadesi olmuştur. Milli iradenin ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden Ankara, geçmişten aldığı güçle bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma sorumluluğunu taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, Milli Mücadele boyunca tarihi misyon üstlenen Ankara'nın 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kabul edildiğini belirterek, "Bu karar, yalnızca bir şehrin başkent olarak belirlenmesi değil; bağımsızlık azminin, milli egemenliğin ve milletimizin geleceğe dair güçlü iradesinin de ifadesi olmuştur. Milli iradenin ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden Ankara, geçmişten aldığı güçle bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma sorumluluğunu taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Canbolat, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'nin karargahı olarak istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi sorumluluk üstlenen Ankara'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oluşunun 103. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Binlerce yıllık geçmişi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara'nın, Milli Mücadele yıllarında milletin bağımsızlık iradesinin merkezi olduğunu ifade eden Canbolat, şunları kaydetti:

"Ankara, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'nin şehre gelişiyle kurtuluş mücadelesinin sevk ve idare edildiği karargah haline gelmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla milli egemenliğin merkezi olan Ankara, Milli Mücadele'nin seyrine yön veren tarihi kararların alındığı şehir olarak Cumhuriyet'e uzanan yolun en önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiştir.

Milli Mücadele boyunca üstlendiği bu tarihi misyon, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla taçlanmış; Ankara, Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kabul edilmiştir. Bu karar, yalnızca bir şehrin başkent olarak belirlenmesi değil; bağımsızlık azminin, milli egemenliğin ve milletimizin geleceğe dair güçlü iradesinin de ifadesi olmuştur.

Milli iradenin ve Cumhuriyetimizin sembol şehirlerinden biri olan Ankara; geçmişten aldığı güçle bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olma sorumluluğunu taşımaktadır. Devletimizin yönetim merkezi olmasının yanı sıra üniversiteleri, bilim ve teknoloji kuruluşları, sağlık kurumları, kültür ve sanat merkezleri, müzeleri ve köklü tarihi mirasıyla ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında müstesna bir yere sahiptir.

"BİZLERE DÜŞEN GÖREV, BU KIYMETLİ MİRASA SAHİP ÇIKMAKTIR"

Başkent Ankara, Milli Mücadele'nin hatırasını, Cumhuriyetimizin değerlerini ve tarihimizin kendisine emanet ettiği mirası geleceğe taşımaktadır. Bizlere düşen görev ise bu kıymetli mirasa sahip çıkarak Ankara'yı tarihi kimliğini koruyan, çağın gerekleriyle gelişen ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe güvenle ilerleyen bir dünya başkenti olarak daha da ileriye taşımaktır.

Bu vesileyle Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA
Türkiye CumhuriyetiAnkara ValiliğiAnkaraKültürGüncelSon Dakika

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