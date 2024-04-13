Ankara\'ya 5 Yeni İtfaiye İstasyonu Kazandırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente 5 yeni itfaiye istasyonunun kazandırılacağını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiyesi halen 1219 personel, 292 araç ve 48 itfaiye istasyonu ile 3 vardiya sisteminde hizmet veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, can ve mal güvenliğini sağlamak ve kayıpları en aza indirmek için kentte yeni istasyonlar inşa etmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yenimahalle Hurdacılar Sanayi Sitesi, Natoyolu, Karapürçek, Karacaören ve Eryaman'da nüfus yoğunluğu ve yerleşkeler fazla olduğu için itfaiye istasyonu yapmayı plandık. En kısa sürede hizmete açacağız.
Ayrıca Temelli İtfaiye İstasyonunun temelini attık, yakın zamanda hizmete açılacak."
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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