Ankara\'ya 5 Yeni İtfaiye İstasyonu Kazandırılacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente 5 yeni itfaiye istasyonunun kazandırılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiyesi halen 1219 personel, 292 araç ve 48 itfaiye istasyonu ile 3 vardiya sisteminde hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, can ve mal güvenliğini sağlamak ve kayıpları en aza indirmek için kentte yeni istasyonlar inşa etmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenimahalle Hurdacılar Sanayi Sitesi, Natoyolu, Karapürçek, Karacaören ve Eryaman'da nüfus yoğunluğu ve yerleşkeler fazla olduğu için itfaiye istasyonu yapmayı plandık. En kısa sürede hizmete açacağız.

Ayrıca Temelli İtfaiye İstasyonunun temelini attık, yakın zamanda hizmete açılacak."