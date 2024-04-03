Ankara Yenimahalle'de Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

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HABER: OGÜN AKKAYA/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Yenimahalle İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilen ve zaman zaman patlama sesleri duyulan yangın sonrasında yoğun duman Ankara'nın birçok noktasından görüldü.

Çevredeki metallerin tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yangın bölgedeki iş yerlerine de sıçradı. Çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu. Gökyüzünü kaplayan duman, Ankara'nın şehir merkezi dahil bir çok noktasından görüldü.

"VATANDAŞLAR EVLERİNİN CAMLARINI KAPATSIN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada "Yenimahalle ilçemizdeki Hurdacılar Sitesi'nde, atıl durumdaki lastiklerin bulunduğu alanda çıkan ve bölgedeki iş yerlerine sirayet eden yangını söndürme çalışmaları İtfaiye ekiplerimiz tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Kimyasal içerikli dumandan dolayı yaşanan hava kirliliğine karşı vatandaşlarımızın evlerinin camlarını kapatmasını ve mümkünse yangın bölgesinden uzaklaşmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.