Ankara'yı Sise Boğan Manzara

Ankara'yı sis kapladı
ANKARA - Ankara'nın Eryaman ilçesinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. Şehri kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.
Ankara'da dünden beri etkisini sürdüren sis, akşam saatlerinde de devam etti. Sis, Ankara'da görüş mesafesini azalttı. Eryaman ilçesindeki yoğun sis kartpostallık manzara ortaya çıkarırken, vatandaşlar da manzaranın keyfini çıkardı. Öte yandan şehri kaplayan sis havadan görüntülendi.
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