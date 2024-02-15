AYBÜ, Milli Uzay Programı\'na stratejik katkı sağlamayı hedefliyor

Türkiye, "Milli Uzay Programı"ndaki yeni hedeflere odaklanırken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) de kurmayı planladığı "mükemmeliyet merkezi" ile bu çalışmalara stratejik katkılar sağlamayı amaçlıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, savunma ve havacılık alanında son dönemde atılan adımlar, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuyla yeni bir aşamaya taşındı. Milli Uzay Programı kapsamında gelecek dönemde yeni insanlı yolculukların gerçekleştirilmesi, Ay aracı gönderilmesi, uzay limanı kurulması gibi hedeflere odaklanılacak.
Bu çalışmalarda ilgili bakanlıklar ile Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, TÜRKSAT gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversitelerin de projeleriyle yer almaları bekleniyor. AYBÜ de kurmaya hazırlandığı "mükemmeliyet merkezi" ile "uzay vatan"a yönelik hedeflere katkı sağlamayı planlıyor.
Hedef hem savunma sanayisi hem uzay çalışmaları
AYBÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veli Çelik, AA muhabirine, kurmayı planladıkları mükemmeliyet merkezine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, üniversite bünyesinde Türkiye'nin atılım sağladığı savunma, havacılık ve uzay bilimleri alanında akademik destek sağlanması amacıyla Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Mükemmeliyet Merkezi (UHUM) kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Merkeze ilişkin projenin AYBÜ'nün Esenboğa yerleşkesine yakın konumdaki "Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nde gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Çelik, bunun üniversitenin araştırma üniversiteleri arasında yer almasını sağlamak için önemli bir adım olduğunu bildirdi.
Çelik, kurulacak merkezin yürüteceği çalışmalara ilişkin şu bilgiyi verdi:
"Kurmayı planladığımız mükemmeliyet merkezi ile hava ve uzay araçlarının tasarımından sertifikasyonuna kadar standartları karşılayan tesisler oluşturarak çok disiplinli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, bu sektördeki ihtiyaçlara yönelik bilimsel projeler yürüterek öncü teknolojiler geliştirmeyi planlıyoruz. Merkezin odaklanacağı başlıca konular arasında, havacılık ve uzay malzemeleri ve bileşenleri, hava ve uzay araçları (insanlı/insansız uçaklar, helikopterler, dronlar), aviyonik, elektronik ve sistem entegrasyonu, uzay sistemleri, hava trafik ve uçuş planlama ve dijital araştırmalar yer alıyor."
Hedef, uzay misyonuna katkı
Çelik, merkezin işlevleri arasında AR-GE çalışmaları yürütmek, eğitim programları düzenlemek, elde edilen bilgi ve teknolojilerin ticarileştirilmesine destek olmak, standartların belirlenmesi ve ulusal/uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmek olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin havacılık ve uzay sektöründeki atılım ve misyon hedefleri doğrultusunda rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:
"Bu merkezle nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmayı, sektördeki güvenlik, kalite ve uyumluluk standartlarının geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle, UHUM'da yürüteceğimiz çalışmalarla ülkemizin uzay misyonunda ileri seviyelere taşınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."
Çelik, merkezin oluşturulması çalışmalarına Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar fakültelerinin akademisyenlerinin de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
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