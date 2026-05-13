Ankara\'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARINA EL KONULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşarak birbirine meydan okuyan şüphelileri tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Altındağ ilçesinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin 'Yaralama', 'Tehdit', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ve 'Uyuşturucu' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 'Sanal çetelere' yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.