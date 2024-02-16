Ankaralı balıkçı çiğ çiğ balık yiyerek tazeliğini gösterdi - Son Dakika
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Ankaralı balıkçı çiğ çiğ balık yiyerek tazeliğini gösterdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde hamsi satışı yapan balıkçı Yakup Öztürk, müşterilerine balığın tazeliğini göstermek için çiğ çiğ balık yedi. Öztürk, balığın en tazesinin Ankara'da yenildiğini iddia etti ve çiğ balığın fındık gibi bir tadı olduğunu belirtti.

16.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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Taze balık Ankara'ya gelir dedi, çiğ çiğ böyle yedi

Balığın tazesi Ankara'ya gelir, çiğ bile yenir

ANKARA - Ankaralı balıkçı sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati adeta sahada gösteren Yakup Öztürk bunu sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk,"Balığını vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yediğini gösterdi.

Ankaralı balıkçı çiğ çiğ balık yiyerek tazeliğini gösterdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankaralı balıkçı çiğ çiğ balık yiyerek tazeliğini gösterdi - Son Dakika

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