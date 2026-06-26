Ankaray İstasyonu Kapatılıyor

Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın saat 13.00'ten itibaren vatandaşların iniş ve binişlerine kapatılacak.
EGO Genel Müdürlüğünden yapıla açıklamada, "Ankara Valiliği kararı doğrultusunda, 27.06.2026 tarihinde saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı Ankaray istasyonu vatandaşlarımızın iniş ve binişlerine kapatılacaktır." denildi.
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