Anne Bayramı Buruk Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne Bayramı Buruk Geçirdi

Anne Bayramı Buruk Geçirdi
27.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da sağanak nedeniyle evinin çökmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanağın etkisiyle çöken evde çocuklarından 1'i ölen, 2'si yaralanan anne, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta etkili olan sağanakta yola doğru çöken ikamette hayatını kaybeden Abdulhannan El Muhammet'in (15) annesi Güner El Muhammet, evlat acısı yaşıyor.

Olayda yaralanan kızı taburcu edilen anne, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren diğer oğlu Abdülcelil El Muhammet'ten (13) iyi haber gelmesini bekliyor.

Güner El Muhammet, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanakta evini su basması nedeniyle 4 çocuğunu büyük kızının evine gönderdiğini söyledi.

Yağışla uğraşırken kızının evinin çöktüğü haberini aldığını dile getiren El Muhammet, "Yaşamını yitiren oğlum evde üstünü değiştirdikten sonra kardeşlerini görmek için ablasının evine gitmişti. Bayram sevincimiz, dünyamız gitti, buruk kaldık. Çok acı, Allah kimseye yaşatmasın. Dünyam başıma yıkıldı. Ailem yok, herkes bir yerde. Çok acı bir bayram." ifadelerini kullandı.

El Muhammet, hastanedeki oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Antakya, Güncel, Yaşam, Hatay, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Bayramı Buruk Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim

09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:59:08. #7.13#
SON DAKİKA: Anne Bayramı Buruk Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.