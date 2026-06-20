Anne Oğlunu Aşağı Attı, Kendisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Anne Oğlunu Aşağı Attı, Kendisi Hayatını Kaybetti

Anne Oğlunu Aşağı Attı, Kendisi Hayatını Kaybetti
20.06.2026 00:24
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Gaziantep'te Zeliha B., 4 yaşındaki oğlunu attıktan sonra hayatını kaybetti. Oğul yoğun bakımda.

GAZİANTEP'te 4 yaşındaki oğlu Ahmet B.'yi kucağına alıp 8'inci kattaki evinden aşağı atlayan Zeliha B. (32) öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet B. ise yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Zeliha B., bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki oğlu Ahmet B.'yi kucağına alıp 8'inci kattaki evinden aşağı atladı. Olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve çocuğu Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Zeliha B. kurtarılamadı. durumu ağır olan Ahmet B. ise yoğun bakım ünitesine alındı. Ahmet'in yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşı devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Oğlunu Aşağı Attı, Kendisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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