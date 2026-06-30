Anne ve Kızı Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİLER

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, su kanalına devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ayla Gündüz (52) ile kızı Büşra Gündüz'ün (30) cenazeleri memleketleri olan Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Kirazlıyalı Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızı Kirazlıyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Durumu ağır olan baba Harun Gündüz'ün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),