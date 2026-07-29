Anne ve Kızı Toprağa Verildi
Mardin'deki kaza sonrası hayatını kaybeden anne ve kızı, yan yana defnedildi. Soruşturma sürüyor.
ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Leyla Güneş (40) ile kızı Rona Şevin Akgül'ün (4) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızı, Kamor Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
Kazada ölen Yusuf Emre Bıyık'ın (10) cenazesi ise defnedilmek üzere babasının memleketi olan Çorum'a gönderildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,
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