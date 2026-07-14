Anne ve Oğul Aynı Mezarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne ve Oğul Aynı Mezarda

Anne ve Oğul Aynı Mezarda
14.07.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin'de İsmail Dursun'un cenazesi sonrası annesi Behiye Dursun da vefat ederek yanına defnedildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Dursun'un (54) cenazesinin defnedilmesinden yaklaşık 3 saat sonra yatalak hasta olan annesi Behiye Dursun (81) da yaşamını yitirdi. Anne ile oğul, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde rahatsızlanan İsmail Dursun, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kan kanseri şüphesiyle tedavisine başlanılan Dursun'un kısa süre sonra beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İsmail Dursun'un cenazesi, defin işlemleri öncesi Nusaybin'deki baba ocağına getirildi. Evde yaşanan acı sırasında ileri yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle yatalak olan annesi Behiye Dursun fenalaştı. Oğlunun Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra durumu ağırlaşan Behiye Dursun için sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Behiye Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Behiye Dursun'un cenazesi de işlemlerinin ardından Hacılar Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İsmail Dursun, 3. Sayfa, Hastane, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ve Oğul Aynı Mezarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten teklif Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten teklif Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: Anne ve Oğul Aynı Mezarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.