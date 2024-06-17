Annelikten vazgeçen angut yavruları doğaya salındı

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Annelerinin terk ettiği angut yavruları bir aylık gözetim sonrası doğaya salındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 6 angut cinsi ördek yavrusu sağlıklı bir şekilde doğal ortamlarına bırakıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde,13 Mayıs günü devriye gezen İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, anneleri tarafından terk edilmiş 6 angut cinsi ördek yavrusunu buldu. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan ördek yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP ekipleri, yavruları gözetim altına alarak sağlık durumlarını yakından takip etti ve gerekli bakımlarını gerçekleştirdi.

Bir aylık bakımlarının ardından, yavruların sağlıklı bir şekilde büyüdüğünden emin olan DKMP ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte ördek yavrularını doğal ortamlarına saldı. Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun'un bağ evine yakın bir bölgede bulunan baraj gölü, yavruların yeni yuvası oldu. Jandarma ekiplerinin ve DKMP'nin iş birliği sayesinde, terk edilmiş ördek yavruları sağlıklı bir şekilde doğaya kazandırıldı.

Köyde çiftçilik yapan Hasan Tarık Bozkoyun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki ördeklerin güvenliğini sağlayan ekiplere teşekkür ederek, "Burada kendimin yaşadığı güvenli bir bölge. Avcılara ve balıkçılara gelmemelerini istiyoruz. Ördeklere burada bakacağız" dedi. Bozkoyun, bölgeyi atalarından tertemiz aldıklarını ve torunlarına da aynı şekilde bırakmak zorunda olduklarını vurguladı.

Ördeklerin korunmasının önemine dikkat çeken Bozkoyun, "Çocuklara deseniz ki 'Angut nedir?' bilmez. Dedelerimiz bunları biliyorlarmış, bunlarla büyümüşler. İnşallah bizim çocuklarımız da bunlarla büyür. Bu örnek davranış beni çok mutlu etti. Angutlara severek bakacağız" ifadelerini kullandı.