Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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