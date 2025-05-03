Amasya'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Amasya'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Amasya\'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Merzifon ilçesinde çıkan tartışma sonucunda 28 yaşındaki Murat K., annesi Saliha K.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderilirken, katil oğul gözaltına alındı.

03.05.2025 23:35
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.
Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi. Gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA

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