ANSET iddianamesi kabul edildi, 55 sanıktan Muhittin Böcek'e 25-69 yıl hapis istendi - Son Dakika
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ANSET iddianamesi kabul edildi, 55 sanıktan Muhittin Böcek'e 25-69 yıl hapis istendi

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Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ANSET iddianamesini kabul ederek aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 55 sanık hakkında dava açtı. Muhittin Böcek için 25-69, Cansel Çevikkol Tuncer için 9-21 yıl hapis istendi; iddianamede 113 milyon 426 bin 440 lira kamu zararı hesaplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve eski genel sekreter Cansel Çevikkol Tuncer'in de bulunduğu 55 sanık hakkında dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1849 sayfalık iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 15'i tutuklu 55 sanığın "rüşvet alma", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili" çeşitli suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Muhittin Böcek hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "edimin ifasına ve kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve 4 kişiden rüşvet alma suçlarından 25 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cansel Çevikkol Tuncer hakkında da "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede bilirkişi raporları, İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişi raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, banka transferleri, HTS kayıtları ve ihale dosyalarına yer verildi.

Bilirkişi raporunda 113,4 milyon liralık kamu zararı tespiti

İddianamede, 2020-2025 yıllarında ANSET üzerinden gerçekleştirilen Foodfest, Altın Portakal Film Festivali ve Piyano Festivali gibi organizasyonların ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yer verildi.

Bilirkişi raporlarında farklı hizmet kalemlerinin tek götürü bedel altında birleştirilmesi, işlerin alt yüklenicilere devredilmesi ve piyasa araştırması yapılmadan sözleşmeler düzenlenmesi gibi uygulamaların rekabeti kısıtladığı ve mali denetimi zorlaştırdığı belirtildi.

İddianamede, incelemeler sonucunda 113 milyon 426 bin 440 lira kamu zararı oluştuğunun hesaplandığı bildirildi. Konaklama, ulaşım ve tanıtım gibi hizmetlere ilişkin bazı hak ediş ödemelerinin, işlerin fiilen yerine getirildiğini gösteren somut kanıtlar bulunmadan yapıldığı öne sürüldü.

Karar verme yetkisi ve nihai talimat gücünün Muhittin Böcek'te toplandığı ileri sürülen iddianamede, eski genel sekreter Cansel Çevikkol Tuncer ile mali denetim ve operasyonel süreçlerde görev alan bazı yöneticilerin de sorumluluklarının bulunduğu bildirildi.

Böcek, suçlamaları reddederek ihalelerle ilgili usul ve yasaya aykırı talimat vermediğini, belediye kaynaklarını zarara uğratmadığını savundu. Kamu zararı olduğu belirtilen tutarda ihmali ve kastının bulunmadığını ifade eden Böcek, iddianamede yer alan savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Tuncer de mal varlığının aileden kalan miras ve yıllar içindeki birikimlerinden oluştuğunu belirterek bilirkişi raporlarındaki kamu zararı tespitini kabul etmedi.

Soruşturma

Antalya merkezli 7 ilde 30 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, soruşturmanın devamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ameliyat geçiren Cansel Çevikkol Tuncer de taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada ANSET ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, haksız menfaat sağlandığı ve suç gelirlerinin aklandığı iddialarıyla ilgili inceleme yürütülmüştü.

Kaynak: AA
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